Британия объявит о новых санкциях против России во вторник

Правительство Британии 22 февраля объявит о новых санкциях против России. Решение будет принято на фоне признания "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twiiter главы МИД Британии Лиз Трасс.
"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ими международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Великобритания пригрозила России наказанием за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Ранее Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".
А лидеры назвали решение Путина вопиющим нарушением международного права.