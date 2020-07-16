Британия обвинила РФ во вмешательстве в выборы 2019 года

Британия начала уголовное производство
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года. По данным фактам начато уголовное расследование.
Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, Россия незаконно приобретала конфиденциальные документы, касающиеся планируемого соглашения о свободной торговле между Британией и США, и публиковала их в соцсетях.
"На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские актеры стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно приобретенных и просочившихся правительственных документов", - сказал Рааб.
Он уточнил, что "чувствительные правительственные документы", относящиеся к британско-американскому соглашению о свободной торговле, были незаконно приобретены Россией до выборов и распространены в Интернете через социальную платформу Reddit.
Рааб отметил отсутствие свидетельств широкомасштабной российской кампании против выборов, назвав при этом "любую попытку вмешаться в наши демократические процессы совершенно неприемлемой". Глава МИД Британии также сообщил, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело.
"Правительство оставляет за собой право принимать соответствующие меры в будущем", - добавил он.
Напомним, Россия периодически вмешивается во внутренние дела множества стран, что подтверждают заявления этих государств.
Так было, в частности, во время прошлых президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.
Кроме того, РФ неоднократно совершала информационные и кибератаки, например, на бундестаг Германии.