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Британія обігнала Італію за кількістю заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 08:37
Британія обігнала Італію за кількістю заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Тепер країна перебуває на другому місці в Європі та третьому у світі за кількістю інфікованих COVID-19

У Великобританії за час пандемії коронавірусу зафіксовано 220 449 випадків захворювання COVID-19, в той час як в Італії на коронавірус захворіли 219 070 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у світі.

Згідно з даними, у Великобританії за минулу добу підтвердили 3923 випадків захворювання, 31 855 осіб померли. Перші два випадки COVID-19 у країні були виявлені 31 січня.

В Італії за добу підтвердили 802 нових випадків, з хворих за весь час 30 560 померло, 105 186 осіб одужали. 7 лютого в країні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Таким чином, через більше число підтверджених випадків за добу, Британія випередила Італію за кількістю заражених COVID-19. Тепер країна перебуває на другому місці в Європі та третьому у світі за кількістю інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон анонсував початок ослаблення карантину у Сполученому Королівстві з 13 травня. Школи планують відкрити з 1 червня.

Також РБК-Україна писало, що 5 травня Великобританія обігнала Італію за кількістю жертв коронавірусу, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі.

Теги Новини України ВеликобританияІталіяКоронавірус
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