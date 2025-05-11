Британія обмежить в’їзд для мігрантів: уряд готує радикальні зміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Британський уряд має намір посилити візові правила для обмеження припливу працівників, які в’їжджають до країни легальним шляхом. Відповідні заходи викладені у Білій книзі з питань імміграції, яку буде представлено в парламенті у понеділок, 13 травня.

Документ передбачає запровадження нових вимог до рівня освіти для претендентів на отримання кваліфікованих віз, а також обмеження на видачу віз для менш кваліфікованих працівників. Згідно з оприлюдненою в неділю заявою Міністерства внутрішніх справ, планується створення спеціальної групи для визначення секторів економіки, які надмірно залежать від іноземної робочої сили.

Як уточнили у відомстві, уряд розглядає можливість запровадження короткострокових віз для низькокваліфікованих працівників лише за наявності переконливих доказів дефіциту кадрів, а також за умови, що роботодавці візьмуть на себе зобов’язання щодо підготовки та працевлаштування місцевих працівників.

Проблеми через високий рівень міграції

Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше пообіцяв знизити рівень міграції у відповідь на суспільне занепокоєння через навантаження на державні служби. Це питання викликало хвилю протестів одразу після приходу Лейбористської партії до влади влітку 2024 року. У низці випадків акції переростали в насильство за участю праворадикальних угруповань.

Озвучені ініціативи стали реакцією на різке зростання кількості виданих віз для кваліфікованих працівників, яка утричі зросла з моменту запровадження відповідної програми в 2020 році урядом Бориса Джонсона. Метою програми було посилення контролю над кордонами після виходу Великої Британії з ЄС.

Чистий міграційний приріст у країні залишається на історично високому рівні: за рік до червня 2023 року він досяг 906 тисяч осіб. Кількість довгострокових жителів Великої Британії зросла на 80% у період з 2021 до 2024 року, а кількість утриманців, які в’їжджають разом із заявниками, між 2021 і 2023 роками збільшилася на 360%.

Уряд також зазнає критики за недостатню увагу до потреб бізнесу та неспроможність ефективно протидіяти експлуатації власників віз, зокрема у вигляді трудової експлуатації, боргової кабали та торгівлі людьми, особливо у сфері догляду.

Речник Консервативної партії з питань внутрішніх справ Кріс Філп заявив, що запропонованих заходів недостатньо для суттєвого скорочення легальної міграції. Він закликав лейбористів підтримати обов’язкові квоти на імміграцію та ініціативу консерваторів щодо скасування чинного законодавства про права людини у міграційній сфері.