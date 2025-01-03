Україна ще на рік продовжила безвіз для громадян Британії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження безвізового режиму для громадян Великої Британії та Північної Ірландії. Він діятиме до 30 січня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року”, - йдеться у документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів безвіз для громадян Британії в січні 2020 року, який продовжується щороку "з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
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