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Україна ще на рік продовжила безвіз для громадян Британії

П'ятниця 03 січня 2025 21:02
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Україна ще на рік продовжила безвіз для громадян Британії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження безвізового режиму для громадян Великої Британії та Північної Ірландії. Він діятиме до 30 січня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року”, - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів безвіз для громадян Британії в січні 2020 року, який продовжується щороку "з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

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