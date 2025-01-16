Британія обіцяє поступово спрощувати правила в'їзду для українців

Велика Британія обіцяє поступово спрощувати правила в'їзду для громадян України. Це прописано в угоді між країнами про 100-річне партнерство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст угоди .

Зазначимо, сфери міграції стосується в ст. 10 угоди. У ній йдеться про те, що сторони співпрацюватимуть у цій сфері, управлінні кордонами, включно з усуненням причин і протидією нелегальній міграції та торгівлі людьми.

"Там, де існують умови для добре керованої та безпечної мобільності, сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожі громадян і відвідування країн одна одної, а також регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри", - йдеться в повідомленні.

Що потрібно для поїздки до Британії

На сьогодні для в'їзду до Великої Британії українцям потрібно оформити візу. Заявку на стандартну гостьову візу можна подати онлайн на сайті британського уряду. Для цього треба заповнити анкету, сплатити візовий збір, призначити зустріч у візовому центрі для здачі біометричних даних. Подавати заявку слід за три місяці до поїздки.

Для переміщених громадян України з причин війни діє спеціальна схема Homes for Ukraine (тимчасовий захист через спонсорську програму). З минулого року було скасовано Ukraine Family Scheme, яка раніше дозволяла приїхати до Британії до родичів.

Україна ввела безвіз для громадян Великої Британії ще в 2005 році. Він перестав діяти з 1 лютого 2020 року після виходу країни з ЄС, але Україна ввела тимчасовий безвізовий режим.

Зазначимо, на початку 2025 року Україна продовжила безвізовий режим із Британією до 30 січня 2026 року.