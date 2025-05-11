Британия ограничит въезд для мигрантов: правительство готовит радикальные изменения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Британское правительство намерено ужесточить визовые правила для ограничения притока работников, въезжающих в страну легальным путем. Соответствующие меры изложены в Белой книге по вопросам иммиграции, которая будет представлена в парламенте в понедельник, 13 мая.

Документ предусматривает введение новых требований к уровню образования для претендентов на получение квалифицированных виз, а также ограничения на выдачу виз для менее квалифицированных работников. Согласно обнародованному в воскресенье заявлению Министерства внутренних дел, планируется создание специальной группы для определения секторов экономики, которые чрезмерно зависят от иностранной рабочей силы.

Как уточнили в ведомстве, правительство рассматривает возможность введения краткосрочных виз для низкоквалифицированных работников только при наличии убедительных доказательств дефицита кадров, а также при условии, что работодатели возьмут на себя обязательства по подготовке и трудоустройству местных работников.

Проблемы из-за высокого уровня миграции

Премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал снизить уровень миграции в ответ на общественное беспокойство из-за нагрузки на государственные службы. Этот вопрос вызвал волну протестов сразу после прихода Лейбористской партии к власти летом 2024 года. В ряде случаев акции перерастали в насилие с участием праворадикальных группировок.

Озвученные инициативы стали реакцией на резкий рост количества выданных виз для квалифицированных работников, которое втрое выросло с момента введения соответствующей программы в 2020 году правительством Бориса Джонсона. Целью программы было усиление контроля над границами после выхода Великобритании из ЕС.

Чистый миграционный прирост в стране остается на исторически высоком уровне: за год до июня 2023 года он достиг 906 тысяч человек. Количество долгосрочных жителей Великобритании выросло на 80% в период с 2021 по 2024 год, а количество иждивенцев, въезжающих вместе с заявителями, между 2021 и 2023 годами увеличилось на 360%.

Правительство также подвергается критике за недостаточное внимание к потребностям бизнеса и неспособность эффективно противодействовать эксплуатации владельцев виз, в частности в виде трудовой эксплуатации, долговой кабалы и торговли людьми, особенно в сфере ухода.

Представитель Консервативной партии по вопросам внутренних дел Крис Филп заявил, что предложенных мер недостаточно для существенного сокращения легальной миграции. Он призвал лейбористов поддержать обязательные квоты на иммиграцию и инициативу консерваторов по отмене действующего законодательства о правах человека в миграционной сфере.