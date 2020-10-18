Британия назвала условия продолжения переговоров о Brexit

Сегодня, 18 октября, министр Великобритании Майкл Гоув заявил о готовности его страны продолжить переговоры с ЕС о торговом соглашении после Brexit. Для этого ЕС нужно изменить свой подход в этом вопросе.

Об этом сообщает Reuters.

"По моему мнению, ЕС фактически закончил нынешний раунд переговоров на прошлой неделе. Это тот случай, когда происходил прогресс, но потом ЕС сделал шаг назад", - сказал Гоув.

На вопрос, еще "открыта ли дверь" для дальнейших переговоров, Гоув ответил утвердительно.

"Двери открыты. Мы надеемся, что ЕС изменит свою позицию. Однозначно не говорится о том, что если они (Евросоюз, - ред.) действительно изменят позицию, то мы не продолжим переговоры", - уточнил министр.

Напомним, 16 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.

Также ранее Евросоюз официально уведомил Британию о нарушении ею соглашения о Brexit после того, как Палата общин британского парламента окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке.