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Британія назвала умови продовження перемовин про Brexit

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 18 жовтня, міністр Великої Британії Майкл Гоув заявив про готовність його країни продовжити перемовини з ЄС про торгову угоду після Brexit. Для цього ЄС потрібно змінити свій підхід у цьому питанні.

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Про це повідомляє Reuters.

"На мою думку, ЄС фактично закінчив нинішній раунд перемовин минулого тижня. Це той випадок, коли відбувався прогрес, але потім ЄС зробив крок назад", - сказав Гоув.

На питання, чи ще "відкриті двері" для перемовин, він відповів ствердно.

"Двері відчинені. Ми сподіваємося, що ЄС змінить свою позицію. Однозначно не йдеться про те, що якщо вони (Євросоюз, - ред.) справді змінять позицію, то ми не продовжимо перемовини", - уточнив міністр.

Нагадаємо, 16 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Також раніше Євросоюз офіційно повідомив Британію про порушення нею угоди про Brexit після того, як Палата громад британського парламенту остаточно підтримала законопроект про внутрішній ринок.

Прогноз погоди
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