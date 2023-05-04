Британія назвала депортацію дітей "систематичною спробою стерти майбутнє України"

"Давайте назвемо це так, як воно є. Насильницька депортація Росією невинних українських дітей - це систематична спроба стерти майбутнє України", - заявив він.

Нагадаємо, ОБСЄ дійшла висновку, що РФ порушила права незаконно вивезених українських дітей на територію Росії.

Крім того, раніше ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Також ордер був виданий на ім'я Марії Львова-Бєлова.

При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.