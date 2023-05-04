Росія порушила права вивезених українських дітей, - ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) дійшла висновку, що РФ порушила права незаконно вивезених українських дітей на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ .

У доповіді розглядалися ймовірні випадки депортації українських дітей Росією з початку війни проти України. Хоча група експертів не змогла визначити точну кількість дітей, депортованих російськими військами, "факт масштабного переміщення українських дітей не заперечується ні Україною, ні Росією".

Українські офіційні особи повідомили експертам ОБСЄ, що, за їхніми оцінками, кількість викрадених дітей становить від 200 тисяч до 300 тисяч.

"Мали місце численні і пересічні порушення прав дітей, депортованих до РФ. РФ не тільки неодноразово явно порушувала найкращі інтереси цих дітей, а й заперечувала їхнє право на ідентичність, право на сім'ю, право на возз'єднання з сім'єю, а також порушувала їхні права на освіту, доступ до інформації, право на відпочинок, дозвілля, ігри, розваги та участь у культурному житті й мистецтві, а також право на думку, совість і релігію, право на здоров'я, право на свободу та безпеку", - ідеться у звіті.

У доповіді також ідеться, що трьома найпоширенішими причинами організованого переміщення дітей є "евакуація з міркувань безпеки, передача на всиновлення або в прийомну сім'ю, а також тимчасове перебування в так званих таборах відпочинку".

Група експертів ОБСЄ встановила, що українські діти, вивезені російськими військами, "піддаються впливу проросійських інформаційних кампаній, які часто прирівнюються до цілеспрямованого перевиховання".

"РФ не робить жодних кроків для активного сприяння поверненню українських дітей. Навпаки, вона створює різні перешкоди для сімей, які прагнуть повернути своїх дітей", - додали експерти.