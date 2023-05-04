Британия назвала депортацию детей "систематической попыткой стереть будущее Украины"

"Давайте назовем это так, как оно есть. Насильственная депортация Россией невинных украинских детей - это систематическая попытка стереть будущее Украины", - заявил он.

Напомним, ОБСЕ пришла к выводу, что РФ нарушила права незаконно вывезенных украинских детей на территорию России.

Кроме того, ранее ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ.

Добавим, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также ордер был выдан на имя Марии Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.