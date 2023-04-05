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Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через допуск росіян і білорусів

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Велика Британія, Середа 05 квітня 2023 23:15
Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через допуск росіян і білорусів Фото: Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через допуск росіян і білорусів (gbboxing.org.uk)
Автор: Тетяна Степанова

Збірна Великої Британії з боксу не братиме участі у майбутньому чемпіонаті світу з боксу серед чоловіків, що проходитиме у Ташкенті (Узбекистан) з 30 квітня по 14 травня 2023 року, через допуск спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації боксу Великої Британії (GB Boxing).

У Британії відзначили, що виступ росіян та білорусів під своїми національними прапорами суперечить умовам, які встановив Міжнародний олімпійський комітет.

"Рішення відображає триваючу стурбованість щодо майбутнього місця боксу в олімпійській програмі та нещодавнє рішення IBA дозволити командам боксерів з Росії та Білорусі змагатися під їхніми національними прапорами, що суперечить позиції МОК щодо участі спортсменів з цих країн", - йдеться в повідомленні федерації.

GB Boxing відкрито засуджує вторгнення РФ в Україну та висловлює солідарність з українським народом та спортсменами.

Британські боксери змагатимуться на Європейських іграх у червні 2023 року на Європейських іграх у Польщі.

Нагадаємо, раніше Міжнародна асоціація боксу (IBA) дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.

У зв'язку з цим жіноча та чоловіча боксерські національні команди України не поїдуть на чемпіонат світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів.

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Великобританія олімпійський комітет
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