Британия обучила более 10 тысяч военных ВСУ, еще 20 тысяч будут тренировать в течение года

Великобритания уже натренировала более 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

"Великобритания продолжает поддерживать Украину, поскольку мы стремимся обучить 20 тысяч новобранцев в 2023 году", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что на сегодняшний день обучено более 10 000 новобранцев.

Напомним, что Британия будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за допуска россиян и белорусов.

Украинские артиллеристы закончили обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Это вторая бойцов, прошедшая тренировку.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу украинских военных, уничтожающих оккупантов с помощью британской гаубицы L119.

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