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Знищують окупантів. Залужний показав роботу бійців з британською гаубицею L119

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Украина, Субота 01 квітня 2023 18:14
Знищують окупантів. Залужний показав роботу бійців з британською гаубицею L119 Фото: Головнокомандувач ЗСУ показав показали роботу бійців (gagadget com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний показав роботу українських військових, що знищують окупантів за допомогою британської гаубиці L119.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119", - написав Залужний.

Він зазначив, що українські військові за допомогою британської зброї знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом та міномет 2В9 "Васильок".

Нагадаємо, що Британія ще минулого року оголошувала про передачу Україні кілька десятків гаубиць L119 і САУ M109. Про їх характеристики писало РБК-Україна.

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