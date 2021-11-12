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Британия направляет военных на польско-белорусскую границу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны Великобритании направляет на границу Польши и Беларуси военных. Они окажут инженерную помощь польским пограничникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Британии.

В британском ведомстве отметили, что на польско-белорусскую границу направлена небольшая группа военнослужащих Вооруженных сил Великобритании. Ее развертывание согласовано с правительством Польши.

Британские военные должны изучить обстановку на границе и оказать инженерную поддержку польским пограничникам для решения ситуации с мигрантами из Беларуси.

Напомним, Россия отказывается оказать влияние на Беларусь, чтобы остановить гибридную атаку на ЕС.

Отметим, на фоне миграционного кризиса на границе с Беларусью в Польше приняли закон, позволяющий задерживать мигрантов, нелегально проникших на территорию страны.

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БеларусьВеликобританияПольшаМиграционный кризис