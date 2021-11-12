Британия направляет военных на польско-белорусскую границу

Минобороны Великобритании направляет на границу Польши и Беларуси военных. Они окажут инженерную помощь польским пограничникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Британии.
В британском ведомстве отметили, что на польско-белорусскую границу направлена небольшая группа военнослужащих Вооруженных сил Великобритании. Ее развертывание согласовано с правительством Польши.
Британские военные должны изучить обстановку на границе и оказать инженерную поддержку польским пограничникам для решения ситуации с мигрантами из Беларуси.
Напомним, Россия отказывается оказать влияние на Беларусь, чтобы остановить гибридную атаку на ЕС.
Отметим, на фоне миграционного кризиса на границе с Беларусью в Польше приняли закон, позволяющий задерживать мигрантов, нелегально проникших на территорию страны.