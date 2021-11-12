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Британія направляє військових на польсько-білоруський кордон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міноборони Британії направляє на кордон Польщі та Білорусі військових. Вони нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Британії.

У британському відомстві зазначили, що на польсько-білоруський кордон спрямовано невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великобританії. Її розгортання узгоджено з урядом Польщі.

Британські військові мають вивчити обставини на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі.

Нагадаємо, Росія відмовляється вплинути на Білорусь, щоб зупинити гібридну атаку на ЄС.

Зазначимо, на тлі міграційної кризи на кордоні з Білоруссю у Польщі ухвалили закон, що дозволяє затримувати мігрантів, які нелегально проникли на територію країни.

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БілорусьВеликобританіяПольшаМіграційна криза