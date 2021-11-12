Британія направляє військових на польсько-білоруський кордон

Міноборони Британії направляє на кордон Польщі та Білорусі військових. Вони нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Британії.
У британському відомстві зазначили, що на польсько-білоруський кордон спрямовано невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великобританії. Її розгортання узгоджено з урядом Польщі.
Британські військові мають вивчити обставини на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі.
Нагадаємо, Росія відмовляється вплинути на Білорусь, щоб зупинити гібридну атаку на ЄС.
Зазначимо, на тлі міграційної кризи на кордоні з Білоруссю у Польщі ухвалили закон, що дозволяє затримувати мігрантів, які нелегально проникли на територію країни.