Британия направляет еще 200 военнослужащих для помощи с эвакуацией

Великобритания направляет в столицу Афганистана еще 200 военнослужащих, чтобы помочь с эвакуацией. Сейчас в стране находится 900 военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста издания Sky News.

Сегодня в Кабуле находится 900 военнослужащих Великобритании. Среди них 100 человек, которые находились там еще раньше и 800 военных, которые были срочно направлены в страну в результате захвата Афганистана "Талибаном".

Отметим, что Великобритания, со своей стороны, не планирует признавать правление радикального движения в стране.

"Мы не хотим, чтобы кто-то на двусторонней основе признал Талибан", - отметил Борис Джонсон.



