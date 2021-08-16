США возобновили эвакуацию из Афганистана
Военные США возобновили отправку эвакуационных рейсов из аэропорта столицы Афганистана. Полеты были прерваны из-за хаоса, возникшего в воздушной гавани и скопления большого количества людей на взлетно-посадочной полосе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
По данным его источников, эвакуационные рейсы из аэропорта Кабула возобновились. Однако американские военные допускают новых проблем с их отправкой, если толпы афганцев продолжат собираться на взлетно-посадочной полосе.
Напомним, днем 16 августа военные США были вынуждены приостановить отправку эвакуационных рейсов из-за скопления большого количества людей на взлетной полосе.
Отметим, в аэропорту Кабула двое вооруженных людей открыли огонь по американским военным. Нападавших застрелили. Военнослужащий США получил ранение.