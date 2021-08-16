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Британія надсилає ще 200 військовослужбовців для допомоги з евакуацією

Автор: Сергій Пишкін

Великобританія надсилає до столиці Афганістану ще 200 військовослужбовців, аби допомогти з евакуацією. Наразі в країні перебуває 900 військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання Sky News.

Сьогодні в Кабулі перебуває 900 військовослужбовців Великобританії. Серед них 100 осіб, які знаходилися там ще раніше й 800 військових, які були терміново направлені до країни внаслідок захоплення Афганістану "Талібаном".

Відзначимо, що Великобританія, зі свого боку, не планує визнавати правління радикального руху в країні.

"Ми не хочемо, щоб хтось на двосторонній основі визнав Талібан", - відзначив Борис Джонсон.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Афганістан бажає покинути більше ніж 70 українців.

Також РБК-Україна розповідало про те, що США відновили евакуацію з країни внаслідок захоплення територій “Талібаном”.

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ВеликобританіяАфганистан