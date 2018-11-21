Британия направит в Украину корабль гидрографической разведки королевских ВМС

Фото: корабль ВМС Великобритании Echo (NATO TV)

Великобритания в 2019 году разместит в Украине дополнительные войска

Великобритания в 2019 году разместит в Украине дополнительные войска и направит многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам государственного секретаря по вопросам обороны Британии Гэвина Уильямсона, в 2019 году к Черноморскому региону будет направлен британский корабль HMS Echo в рамках ранее достигнутых договоренностей по расширению программы военной подготовки, которая предоставляется Великобританией.

Сообщается, что Великобритания и Украина будут продолжать усиливать сотрудничество в оборонной сфере в контексте существующих опасностей и агрессии.

Уильямсон сообщил о ряде будущих проектов подготовки и учений с участием Вооруженных сил обеих стран.

"Пока Россия угрожает Украине, до тех пор Великобритания будет оставаться надежным партнером Украины. Нашей совместной работой - как благодаря программам подготовки или военным обучением - мы помогаем Украине отстаивать наши общие ценности", - подчеркнул Уильямсон.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Британии Гэвин Уильямсон договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации.

Отметим, Полторак и Уильямсон провели встречу в Лондоне в среду. В ходе встречи стороны подчеркнули, что агрессия против Украины со стороны РФ является непосредственной угрозой евроатлантической безопасности и вызовом для существующей системы международных отношений.