Украина и Британия усилят сотрудничество по противодействию российской агрессии

Фото: Гэвин Уильямсон и Степан Полторак (mil.gov.ua)

Министр обороны Украины Степан Полторак и госсекретарь по вопросам обороны Британии Гэвин Уильямсон провели встречу в Лондоне

Министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Британии Гэвин Уильямсон договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Сообщается, что Полторак и Уильямсон провели встречу в Лондоне в среду. В ходе встречи стороны подчеркнули, что агрессия против Украины со стороны РФ является непосредственной угрозой евроатлантической безопасности и вызовом для существующей системы международных отношений.

Собеседники договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны РФ, ее преступной деятельности и подрывным действиям против основанной на международном праве системы безопасности на территории Украины, в Великобритании и других странах.

Также главы оборонных ведомств осудили наращивание военного присутствия РФ вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыму, а также дестабилизирующие действия России в Черноморско-Азовском регионе.

Уильмсон заверил в своей полной и безоговорочной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также заявил о продолжении всесторонней поддержки евроатлантических стремлений Украины.

В свою очередь, Минобороны Украины подтвердило решимость продолжить реформирование сектора обороны в соответствии с принципами и подходами, принятыми в НАТО.

Кроме того, стороны согласились поддерживать постоянный диалог между оборонными ведомствами, углублять сотрудничество в вопросах киберзащиты, противодействия гибридным угрозам и в военной разведке. Также было достигнуто согласие в вопросе увеличения консультативно-совещательной помощи Украине со стороны Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Гэвин Уильямсон в среду 21 ноября объявит о намерении Великобритании разместить в Украине дополнительные войска и направить многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo.