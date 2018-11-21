Британія направить в Україну корабель гідрографічної розвідки королівських ВМС

Фото: корабель ВМС Великобританії Echo (NATO TV)

Британія в 2019 році розмістить в Україні додаткові війська

Великобританія в 2019 році розмістить в Україні додаткові війська і направить багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Британії Echo. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За словами державного секретаря з питань оборони Британії Гевіна Вільямсона, в 2019 році до Чорноморського регіону буде спрямований британський корабель HMS Echo в рамках раніше досягнутих домовленостей по розширенню програми військової підготовки, яка надається Великобританією.

Повідомляється, що Великобританія і Україна будуть продовжувати посилювати співпрацю в оборонній сфері в контексті існуючих небезпек та агресії.

Вільямсон повідомив про ряд майбутніх проектів підготовки і навчань за участю Збройних сил обох країн.

"Поки Росія погрожує Україні, до тих пір Великобританія залишатиметься надійним партнером України. Нашою спільною роботою - як завдяки програмам підготовки або військовим навчанням - ми допомагаємо Україні відстоювати наші спільні цінності", - підкреслив Вільямсон.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак та державний секретар з питань оборони Британії Гевін Вільямсон домовилися поглибити співпрацю з протидії агресії з боку Російської Федерації.

Зазначимо, Полторак і Вільямсон провели зустріч у Лондоні в середу. У ході зустрічі сторони підкреслили, що агресія проти України з боку РФ є безпосередньою загрозою євроатлантичної безпеки і викликом для існуючої системи міжнародних відносин.