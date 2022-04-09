Британия направит в Украину бронетранспортеры и противокорабельные ракеты

Великобритания направит в Украину бронетехнику и новые противокорабельные ракетные системы, чтобы поддержать нашу страну во время войны с оккупантом. Заявление от Даунинг-стрит прозвучало после встречи президента Владимира Зеленского и премьера Британии Бориса Джонсона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу госсайта Британии.
Известно, что военная помощь от Британии предусматривает 120 единиц бронемашин и противокорабельные ракетные системы.
"Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что бронемашины и ракеты являются дополнением к новому пакету военной помощи от Британии, который был объявлен еще вчера. Согласно заявлению Джонсона, Украина получит:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня до Киева приехал с визитом премьер Британии Борис Джонсон. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл некоторые детали встречи премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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