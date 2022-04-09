Британия направит в Украину бронетранспортеры и противокорабельные ракеты

Великобритания направит в Украину бронетехнику и новые противокорабельные ракетные системы, чтобы поддержать нашу страну во время войны с оккупантом. Заявление от Даунинг-стрит прозвучало после встречи президента Владимира Зеленского и премьера Британии Бориса Джонсона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу госсайта Британии.