Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети

Великобританія направить до України бронетехніку й нові протикорабельні ракетні системи, аби підтримати нашу країну під час війни з окупантом. Заява від Даунінг-стріт пролунала після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу держсайту Британії.