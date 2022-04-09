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Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети

Фото: Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети (wikimedia.org/commons/British_Army_Mastiff_Armoured_Vehicle)
Автор: Сергій Пишкін

Великобританія направить до України бронетехніку й нові протикорабельні ракетні системи, аби підтримати нашу країну під час війни з окупантом. Заява від Даунінг-стріт пролунала після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу держсайту Британії.

Відомо, що військова допомога від Британії передбачає 120 одиниць бронемашин й протикорабельні ракетні системи.

"Прем'єр-міністр заявив про нову військову допомогу у вигляді 120 бронемашин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний напад Росії", - пише пресслужба.

Зазначається, що бронемашини й ракети є доповненням до нового пакету військової допомоги від Британії, який було оголошено ще вчора. Згідно з заявою Джонсона, Україна отримає:

  • понад 800 протитанкових керованих ракет NLAW;
  • додаткові протитанкові системи Javelin;
  • додаткові ПЗКР Starstreak;
  • додаткову допомогу у вигляді касок, бронежилетів та приладів нічного бачення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Києва приїхав з візитом прем'єр Британії Борис Джонсон. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деякі деталі зустрічі прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.

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