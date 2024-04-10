Британія направила винищувачі до Румунії для участі у місії НАТО

Велика Британія направила до Румунії групу з шести винищувачів Typhoon. Королівські ВПС у рамках ротації братимуть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії поблизу чорноморського узбережжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британських ВПС.
У відомстві зазначають, що шість винищувачів RAF Typhoon беруть участь у чотиримісячній місії.
"Винищувачі з IX (бомбардувальної) ескадрильї, а також більше двохсот осіб зі 140 експедиційного авіакрила RAF перекинуті з бази RAF Lossiemouth на авіабазу Mihail Kogalniceanu в Румунії", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Королівські ВПС Британії братимуть участь у місії до серпня.
"Особовий склад, задіяний у місії, перебуватиме в готовності будь-якої миті почати перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору НАТО, за сигналом швидкої реакції", - ідеться в повідомленні.
29 березня на румунській фермі біля кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника. Декілька армійських пошукових груп були направлені на острів Велика Браїла для проведення розслідування.
Наразі Міністерство оборони Румунії та правоохоронці проводять розслідування за фактом падіння безпілотника.
Пізніше румунські ЗМІ опублікували фото безпілотника, що впав, і його елементи містять написи на кирилиці. При цьому зазначалося, що під час падіння безпілотника утворився чотириметровий кратер.
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