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Британия направила истребители в Румынию для участии в миссии НАТО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания направила в Румынию группу из шести истребителей Typhoon. Королевские ВВС в рамках ротации будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии вблизи черноморского побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британских ВВС.

В ведомстве отмечают, что шесть истребителей RAF Typhoon принимают участие в четырехмесячной миссии.

"Истребители из IX (бомбардировочной) эскадрильи, а также более двухсот человек из 140 экспедиционного авиакрыла RAF переброшены с базы RAF Lossiemouth на авиабазу Mihail Kogalniceanu в Румынии", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что Королевские ВВС Британии будут участвовать в миссии  до августа.

"Личный состав, задействованный в миссии, будет находиться в готовности в любой момент начать перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО, по сигналу быстрой реакции", - говорится в сообщении. 

Беспилотник в Румынии

29 марта на румынской ферме у границы с Украиной были найдены фрагменты беспилотника. Несколько армейских поисковых групп были направлены на остров Большая Браила для проведения расследования.

Сейчас Министерство обороны Румынии и правоохранители проводят расследование по факту падения беспилотника.

Позже румынские СМИ опубликовали фото упавшего беспилотника и его элементы содержат надписи на кириллице. При этом отмечалось, что при падении беспилотника образовался четырех метровый кратер.

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