Британия направила истребители в Румынию для участии в миссии НАТО

В ведомстве отмечают, что шесть истребителей RAF Typhoon принимают участие в четырехмесячной миссии.

"Истребители из IX (бомбардировочной) эскадрильи, а также более двухсот человек из 140 экспедиционного авиакрыла RAF переброшены с базы RAF Lossiemouth на авиабазу Mihail Kogalniceanu в Румынии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Королевские ВВС Британии будут участвовать в миссии до августа.

"Личный состав, задействованный в миссии, будет находиться в готовности в любой момент начать перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО, по сигналу быстрой реакции", - говорится в сообщении.