Британія направила корабель для супроводу фрегата та танкера росіян

Для супроводу російського багатоцільового фрегата "Адмірал флоту Касатонов" з ракетним озброєнням на борту та танкера "Академік Пашин", який зазвичай перевозить пальне для бойових кораблів, британці використовують корабель HMS Portland.

У ВМФ наголошують, що регулярно "відповідають супроводом", якщо у територіальних водах Британії чи прилеглих морських районах фіксують іноземні військові кораблі. Це необхідно, щоб забезпечити дотримання морського права та стримати зловмисну діяльність.

"Супровід російської оперативної групи разом з союзними партнерами демонструє прихильність Королівського флоту та альянсу НАТО до підтримки морської безпеки, яка має вирішальне значення для наших національних інтересів", - додають військові.