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Британія направила корабель для супроводу фрегата та танкера росіян

Фото: Британія направила корабель для супроводу фрегата та танкера росіян (flickr by stephen fitz-gibbons)
Автор: Іван Носальський

Королівський військово-морський флот Британії направив свій корабель для супроводу російського фрегата та танкера у водах поблизу країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це сказано у заяві ВМФ Британії.

Для супроводу російського багатоцільового фрегата "Адмірал флоту Касатонов" з ракетним озброєнням на борту та танкера "Академік Пашин", який зазвичай перевозить пальне для бойових кораблів, британці використовують корабель HMS Portland.

У ВМФ наголошують, що регулярно "відповідають супроводом", якщо у територіальних водах Британії чи прилеглих морських районах фіксують іноземні військові кораблі. Це необхідно, щоб забезпечити дотримання морського права та стримати зловмисну діяльність.

"Супровід російської оперативної групи разом з союзними партнерами демонструє прихильність Королівського флоту та альянсу НАТО до підтримки морської безпеки, яка має вирішальне значення для наших національних інтересів", - додають військові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 13 березня, росіяни вивели в Чорне море два ракетоносія.

Також ми писали, що Росія могла зібрати до 600 танкерів у "тіньовому флоті", щоб обходити санкції.

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