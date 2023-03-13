Британия направила корабль для сопровождения фрегата и танкера россиян

Для сопровождения российского многоцелевого фрегата "Адмирал флота Касатонов" с ракетным вооружением на борту и танкера "Академик Пашин", который обычно перевозит горючее для боевых кораблей, британцы используют корабль HMS Portland.

В ВМФ подчеркивают, что регулярно "отвечают сопровождением", если в территориальных водах Британии или прилегающих морских районах фиксируют иностранные военные корабли. Это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение морского права и сдержать злонамеренную деятельность.

"Сопровождение российской оперативной группы вместе с союзными партнерами демонстрирует приверженность Королевского флота и альянса НАТО поддержанию морской безопасности, которая имеет решающее значение для наших национальных интересов", - добавляют военные.