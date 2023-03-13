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Британия направила корабль для сопровождения фрегата и танкера россиян

Фото: Британия направила корабль для сопровождения фрегата и танкера россиян (flickr by stephen fitz-gibbons)
Автор: Иван Носальский

Королевский военно-морской флот Британии направил свой корабль для сопровождения российского фрегата и танкера в водах вблизи страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом сказано в заявлении ВМФ Британии.

Для сопровождения российского многоцелевого фрегата "Адмирал флота Касатонов" с ракетным вооружением на борту и танкера "Академик Пашин", который обычно перевозит горючее для боевых кораблей, британцы используют корабль HMS Portland.

В ВМФ подчеркивают, что регулярно "отвечают сопровождением", если в территориальных водах Британии или прилегающих морских районах фиксируют иностранные военные корабли. Это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение морского права и сдержать злонамеренную деятельность.

"Сопровождение российской оперативной группы вместе с союзными партнерами демонстрирует приверженность Королевского флота и альянса НАТО поддержанию морской безопасности, которая имеет решающее значение для наших национальных интересов", - добавляют военные.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 13 марта, россияне вывели в Черное море два ракетоносителя.

Также мы писали, что Россия могла собрать до 600 танкеров в "теневом флоте", чтобы обходить санкции.

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