Британия направила корабль для сопровождения фрегата и танкера россиян

Королевский военно-морской флот Британии направил свой корабль для сопровождения российского фрегата и танкера в водах вблизи страны.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом сказано в заявлении ВМФ Британии.
Для сопровождения российского многоцелевого фрегата "Адмирал флота Касатонов" с ракетным вооружением на борту и танкера "Академик Пашин", который обычно перевозит горючее для боевых кораблей, британцы используют корабль HMS Portland.
В ВМФ подчеркивают, что регулярно "отвечают сопровождением", если в территориальных водах Британии или прилегающих морских районах фиксируют иностранные военные корабли. Это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение морского права и сдержать злонамеренную деятельность.
"Сопровождение российской оперативной группы вместе с союзными партнерами демонстрирует приверженность Королевского флота и альянса НАТО поддержанию морской безопасности, которая имеет решающее значение для наших национальных интересов", - добавляют военные.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 13 марта, россияне вывели в Черное море два ракетоносителя.
Также мы писали, что Россия могла собрать до 600 танкеров в "теневом флоте", чтобы обходить санкции.
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