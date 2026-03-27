Британія надсилає терміновий пакет підтримки для підсилення української ППО

Що відомо про новий пакет допомоги

Нове фінансування буде швидко розгорнуто для зміцнення української ППО. Його мета - забезпечити кращий захист передових підрозділів та ключової національної інфраструктури від авіаударів РФ.

Цей пакет став частиною масштабнішої підтримки. За останні два місяці Велика Британія загалом спрямувала на протиповітряну оборону України 600 мільйонів фунтів.

Заяви британського прем’єра та міністра оборони

“Поки Путін продовжує свої огидні атаки по всій Україні, мій сигнал простий: у підтримці Великої Британії не буде послаблень. Я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб підтримати суверенну й вільну Україну для прийдешніх поколінь”, - наголосив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що цей пакет забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною, необхідною для захисту цивільних, міст та критичної інфраструктури від безперервних атак Росії. Він також додав, що сповнений рішучості зробити 2026 рік роком завершення цієї війни.

Оголошення пролунало на зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Гельсінкі, де також виступив президент України Володимир Зеленський. Учасники обговорювали, як союзники можуть "йти далі та швидше" у підтримці України.

Що було в попередніх пакетах

Нове фінансування доповнює пакет на 500 млн фунтів стерлінгів (560 млн євро), анонсований у лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО. Той пакет включав:

150 млн фунтів стерлінгів (170 млн євро) на ініціативу НАТО "Пріоритетний перелік потреб України" (PURL), що дозволило прискорити постачання ракет-перехоплювачів;

понад 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), вироблених у Белфасті;

390 млн фунтів (442 млн євро) на співпрацю між британською та українською оборонною промисловістю.

Окрім того, через Консорціум з протиповітряної оборони Велика Британія передає ще 1200 ракет для ППО та 200 000 артилерійських снарядів.