Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Британия направляет срочный пакет поддержки для усиления украинской ПВО

17:26 27.03.2026 Пт
3 мин
Всего за последние два месяца Лондон выделил на ПВО для Украины 600 млн фунтов стерлингов
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Великобритания срочно выделяет дополнительные 115 миллионов евро на поддержку противовоздушной обороны Украины. Средства направят на защиту городов и критической инфраструктуры от российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны Британии.

Читайте также: Британия начнет перехватывать танкеры из теневого флота РФ

Что известно о новом пакете помощи

Новое финансирование будет быстро развернуто для укрепления украинской ПВО. Его цель - обеспечить лучшую защиту передовых подразделений и ключевой национальной инфраструктуры от авиаударов РФ.

Этот пакет стал частью более масштабной поддержки. За последние два месяца Великобритания в целом направила на противовоздушную оборону Украины 600 миллионов фунтов.

Заявления британского премьера и министра обороны

"Пока Путин продолжает свои отвратительные атаки по всей Украине, мой сигнал прост: в поддержке Великобритании не будет послаблений. Я полон решимости сделать все возможное, чтобы поддержать суверенную и свободную Украину для грядущих поколений", - подчеркнул премьер-министр Кир Стармер.

Министр обороны Джон Гили заявил, что этот пакет обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной, необходимой для защиты гражданских, городов и критической инфраструктуры от непрерывных атак России. Он также добавил, что полон решимости сделать 2026 год годом завершения этой войны.

Объявление прозвучало на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Участники обсуждали, как союзники могут "идти дальше и быстрее" в поддержке Украины.

Что было в предыдущих пакетах

Новое финансирование дополняет пакет на 500 млн фунтов стерлингов (560 млн евро), анонсированный в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО. Тот пакет включал:

  • 150 млн фунтов стерлингов (170 млн евро) на инициативу НАТО "Приоритетный перечень потребностей Украины" (PURL), что позволило ускорить поставки ракет-перехватчиков;

  • более 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), произведенных в Белфасте;

  • 390 млн фунтов (442 млн евро) на сотрудничество между британской и украинской оборонной промышленностью.

Кроме того, через Консорциум по противовоздушной обороне Великобритания передает еще 1200 ракет для ПВО и 200 000 артиллерийских снарядов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Великобритания поможет Украине интегрировать технологии искусственного интеллекта на поле боя - это должно повысить эффективность управления войсками и анализа разведданных.

Премьер Кир Стармер заявил, что "что бы Путин себе ни говорил, РФ не побеждает", подчеркнув необходимость усиливать давление на Кремль.

В то же время отношения между Лондоном и Вашингтоном остаются напряженными. Недавно Дональд Трамп обиделся на Стармера из-за позиции по Ирану, назвав британского премьера "неудачником без будущего" после того, как Лондон отказался поддержать военную операцию США против иранских объектов.

