Британия направляет срочный пакет поддержки для усиления украинской ПВО

Что известно о новом пакете помощи

Новое финансирование будет быстро развернуто для укрепления украинской ПВО. Его цель - обеспечить лучшую защиту передовых подразделений и ключевой национальной инфраструктуры от авиаударов РФ.

Этот пакет стал частью более масштабной поддержки. За последние два месяца Великобритания в целом направила на противовоздушную оборону Украины 600 миллионов фунтов.

Заявления британского премьера и министра обороны

"Пока Путин продолжает свои отвратительные атаки по всей Украине, мой сигнал прост: в поддержке Великобритании не будет послаблений. Я полон решимости сделать все возможное, чтобы поддержать суверенную и свободную Украину для грядущих поколений", - подчеркнул премьер-министр Кир Стармер.

Министр обороны Джон Гили заявил, что этот пакет обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной, необходимой для защиты гражданских, городов и критической инфраструктуры от непрерывных атак России. Он также добавил, что полон решимости сделать 2026 год годом завершения этой войны.

Объявление прозвучало на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Участники обсуждали, как союзники могут "идти дальше и быстрее" в поддержке Украины.

Что было в предыдущих пакетах

Новое финансирование дополняет пакет на 500 млн фунтов стерлингов (560 млн евро), анонсированный в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО. Тот пакет включал:

150 млн фунтов стерлингов (170 млн евро) на инициативу НАТО "Приоритетный перечень потребностей Украины" (PURL), что позволило ускорить поставки ракет-перехватчиков;

более 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), произведенных в Белфасте;

390 млн фунтов (442 млн евро) на сотрудничество между британской и украинской оборонной промышленностью.

Кроме того, через Консорциум по противовоздушной обороне Великобритания передает еще 1200 ракет для ПВО и 200 000 артиллерийских снарядов.