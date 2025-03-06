Британія надаватиме Україні розвіддані, хоча їх можливості менші за США, - The Guardian

За словами джерел, Британія також продовжить аналізувати необроблені дані, однак, відповідно до стандартної розвідувальної практики, не передаватиме США отриману інформацію, яка надходить через давно встановлені механізми обміну між двома країнами.

"Їхні можливості не настільки всеосяжні, як у США, не такого масштабу і не можуть їх замінити", - сказав колишній співробітник британського уряду.

Втім, за даними видання, це дозволить Україні зберегти певну можливість раннього попередження про атаки та певний рівень ударного потенціалу по глибоких цілях у Росії.

The Guardian зауважило, що розвідувальні дані, зібрані за допомогою супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, а також навіть приховано розгорнутих наземних сил, накопичуються та передаються Україні разом із відкритими джерелами.

Це дає змогу завдавати потужних ракетних і дронових ударів по території Росії.