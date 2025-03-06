Британия будет предоставлять Украине разведданные, хотя их возможности меньше США, - The Guardian

Британия продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам источников, Британия также продолжит анализировать необработанные данные, однако, в соответствии со стандартной разведывательной практикой, не будет передавать США полученную информацию, которая поступает через давно установленные механизмы обмена между двумя странами.
"Их возможности не столь всеобъемлющи, как у США, не такого масштаба и не могут их заменить", - сказал бывший сотрудник британского правительства.
Впрочем, по данным издания, это позволит Украине сохранить определенную возможность раннего предупреждения об атаках и определенный уровень ударного потенциала по глубоким целям в России.
The Guardian отметило, что разведывательные данные, собранные с помощью спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, а также даже скрыто развернутых наземных сил, накапливаются и передаются Украине вместе с открытыми источниками.
Это позволяет наносить мощные ракетные и беспилотные удары по территории России.
Напомним, что 5 марта, СМИ сообщили, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подтвердил, что Вашингтон приостановил не только обмен разведывательными данными, но и поставку вооружения.
Заметим, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и Соединенных Штатов Америки возобновили работу.
Более того, глава Украины подтвердил, что на следующей неделе состоится встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
А тем временем спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что во время переговоров возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и РФ.
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