ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

КНДР почала шити зимову форму для російських військових, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 19:52
КНДР почала шити зимову форму для російських військових, - ЗМІ Фото: КНДР почала шити зимову форму для російських військових (voakorea com)
Автор: Дмитро Браславський

На фабриках Північної Кореї розпочались роботи з пошиття зимової форми для військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Asia.

"Шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, далі їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни. Цей шлях на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу. Повідомляється, що майже місяць виконує російське замовлення фабрика у Моранбонгу (Пхеньян).

На правдивість цієї інформації наштовхує заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому. Мова йшла про те, що РФ зацікавлена купувати одяг та взуття з Північної Кореї.

Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості. Видання повідомляє, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.

Пізніше в Білому домі повідомили, що мають інформацію про таємні поставки боєприпасів з Північної Кореї до РФ. За даними американських аналітиків, супутник зауважив кілька критих вагонів, які виїхали з території КНДР до РФ.

Потім Північна Корея запевнила про відсутність домовленостей із Москвою щодо постачання Росії зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР Війна в Україні
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів