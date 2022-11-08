КНДР почала шити зимову форму для російських військових, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Asia .

"Шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, далі їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни. Цей шлях на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу. Повідомляється, що майже місяць виконує російське замовлення фабрика у Моранбонгу (Пхеньян).

На правдивість цієї інформації наштовхує заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому. Мова йшла про те, що РФ зацікавлена купувати одяг та взуття з Північної Кореї.

Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості. Видання повідомляє, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.