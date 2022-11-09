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Великобритания предоставит ВСУ дополнительный пакет зимнего снаряжения, - премьер-министр

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Среда 09 ноября 2022 12:52
Великобритания предоставит ВСУ дополнительный пакет зимнего снаряжения, - премьер-министр Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британия (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о важной поставке зимнего снаряжения для Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Британии.

"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что переданное Британией обмундирование обеспечит теплом и безопасностью столкнувшихся с опасной зимой в борьбе за свою страну украинских военнослужащих", - заявил премьер.

Ожидается, что Великобритания отправит более 25 тысяч комплектов одежды для экстремально холодной погоды. Также комплекты идут в дополнение к более чем 7 тысячам комплектов обычной одежды для холодной погоды, которые были розданы в рамках операции "Интерфлекс"

Также в среду Сунак встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить безопасность и сдерживание в евроатлантическом регионе. Стороны поднимут вопросы касаемо войны на территории Украины и будущей поддержки Киева.

"НАТО является краеугольным камнем нашей безопасности и безопасности наших союзников. Пока война в Украине продолжает бурлить, мы не должны воспринимать мир дома как должное. Я решительно настроен на то, что Великобритания будет основой НАТО на протяжении последующих поколений. Но для того, чтобы противостоять будущим вызовам мы должны развиваться как Альянс, чтобы отвечать и опережать угрозы со стороны наших противников", - добавил Сунак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Radio Free Asia , КНДР в это время также начала шить зимнюю форму для российских военных.

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