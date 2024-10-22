Британія надасть Україні понад 2,9 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ

Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,93 млрд доларів). Його буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.
Кредит від Британії призначено для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, яку розв'язала Росія. Мова йде про протиповітряну оборону, артилерію та "більш ширшу підтримку обладнання".
Крім того, кошти йдуть на додаток до існуючої щорічної військової допомоги від Британії Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів.
На сайті уряду наголосили, що нові 2,26 млрд фунтів стерлінгів - це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках якої 50 млрд доларів від країн G7 буде надано Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб. В уряді ще раз наголосили, що кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів.
Зазначимо, що Британія стала першою, хто із країн G7 запускає такий механізм.
Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.
Також вчора РБК-Україна писало, що США оголосили про 68-й пакет військової допомоги нашій країні в розмірі 400 млн доларів. До нього увійшли зброя і військова техніка.
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