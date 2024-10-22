Британия предоставит Украине более 2,9 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,93 млрд долларов). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".
Кроме того, средства идут в дополнение к существующей ежегодной военной помощи от Британии Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов.
На сайте правительства подчеркнули, что новые 2,26 млрд фунтов стерлингов - это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках которой 50 млрд долларов от стран G7 будут предоставлены Украине для ее военных, бюджетных и восстановительных нужд. В правительстве еще раз подчеркнули, что кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов.
Отметим, что Британия стала первой, кто из стран G7 запускает такой механизм.
Напомним, вначале октября стало известно, что Британия выделила Украине 3,5 млрд фунтов стерлингов (около 4,5 млрд долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.
Также вчера РБК-Украина писало, что США объявили о 68-м пакете военной помощи нашей стране в размере 400 млн долларов. В него вошли оружие и военная техника.
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