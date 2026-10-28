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Британія надасть Україні понад 13 мільярдів доларів військово-економічної допомоги, - Зеленський

16:09 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Британія ухвалила рішення надати Україні додаткову допомогу на економічні та оборонні потреби. Сума підтримки розрахована на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна отримає допомогу від Британії

Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом оголосив про нову підтримку України на 10 мільярдів фунтів (близько 13,3 мільярдів доларів - ред.).

"7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів - британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя", - уточнив президент.

Ця допомога буде додатковою до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.

Санкційна політика проти РФ

Сторони також обговорили санкційну політику проти країни-агресорки.

"Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад", - впевнений Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Бернем хоче допомогти Україні налагодити відносини зі США.

Крім того, Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які ефективно збивають реактивні "Шахеди", і готує нові санкції проти Росії.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаВеликобританіяЕнді Бернем