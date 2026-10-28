Британія надасть Україні понад 13 мільярдів доларів військово-економічної допомоги, - Зеленський

Україна отримає допомогу від Британії

Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом оголосив про нову підтримку України на 10 мільярдів фунтів (близько 13,3 мільярдів доларів - ред.).

"7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів - британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя", - уточнив президент.

Ця допомога буде додатковою до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.

Санкційна політика проти РФ

Сторони також обговорили санкційну політику проти країни-агресорки.

"Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад", - впевнений Зеленський.