Британия предоставит Украине более 13 миллиардов долларов военно-экономической помощи, - Зеленский

Украина получит помощь от Великобритании

Зеленский после разговора с премьер-министром Британии Энди Бернемом объявил о новой поддержке Украины на 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов - ред.).

"7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов - британская экспортная поддержка преимущественно для снабжения необходимого оружия, которое усилит нашу защиту жизни", - уточнил президент.

Эта помощь будет дополнительной к той ежегодной поддержке, которую Британия уже оказывает Украине.

Санкционная политика против РФ

Стороны также обсудили санкционную политику против страны-агрессора.

"Британия в этом будет и дальше принципиальной. Это глобально важный пример", - уверен Зеленский.