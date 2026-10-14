Британія пришвидшить постачання Україні ракет проти реактивних шахедів

Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти Росії. Про це оголосять під час візиту Зеленського до Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс прем'єр-міністра Великої Британії.

Президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт приймає прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема по Києву. Ці дрони летять швидше й вище за звичайні шахеди з пропелерами, тож їх важче виявити та збити.

Британські ракети LMM довели свою ефективність саме проти таких цілей. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5000 таких ракет за чотири роки на суму 1,6 млрд фунтів. Тепер у межах нового пакета зенітних ракет на 45 млн фунтів постачання на 10 млн фунтів пришвидшать, щоб закрити найнагальніші потреби України взимку.

Бернем доручив міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги, які Україна має отримати найближчими тижнями. Також Лондон повністю запроваджує заборону на морські послуги для експорту російського скрапленого газу, обмежуючи Росії доступ до британських судноплавних і страхових компаній.

"Моє послання українському народу не може бути зрозумілішим: ми з вами стільки, скільки буде потрібно, і ми діятимемо ширше та швидше, підтримуючи вашу мужню боротьбу за мир у Європі", - заявив прем'єр.

Британія закликає партнерів посилити санкції та тиск на російського диктатора Володимира Путіна, аби той дотримався закликів США до енергетичного перемир'я. Міністр фінансів Джон Гілі на зустрічах МВФ у Бангкоку закликатиме союзників так само заборонити послуги для російського скрапленого газу.

"Я закликаю партнерів підтримати заборону на російський СПГ, як це зробили ми у Великій Британії, щоб обмежити воєнну скарбницю, якої так відчайдушно прагне Путін", - наголосив Гілі.ї