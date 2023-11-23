ua en ru
Чт, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європол створив робочу групу з розслідування воєнних злочинів РФ

Четвер 23 листопада 2023 15:56
UA EN RU
Європол створив робочу групу з розслідування воєнних злочинів РФ Архівне фото: Європол створив робочу групу з розслідування воєнних злочинів РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європол створив нову оперативну групу (OTF) для надання допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку Європолу.

Зазначається, що метою цієї оперативної групи є допомога у виявленні підозрюваних та їхньої причетності до воєнних злочинів, злочинів проти людяності або злочинів геноциду, скоєних в Україні, за допомогою збору та аналізу розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT).

У Європолі зазначають, що з моменту початку війни в Інтернеті існує безпрецедентний рівень OSINT, багато в чому через зростаючу важливість Інтернету і соціальних мереж.

Така інформація може суттєво допомогти слідчим у перевірці та реєстрації випадків воєнних злочинів.

Хто входить до складу робочої групи

Робочу групу очолюють підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів (Nationale Politie) і Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (Bundeskriminalamt) за підтримки Європолу і його проекту аналізу основних міжнародних злочинів (AP CIC).

Наразі 14 країн погодилися виділити цільовій групі спеціальний потенціал OSINT для підтримки пріоритетних запитів від України, інших країн і Міжнародного кримінального суду.

Країнами учасницями групи є:

  • Бельгія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Ірландія;
  • Італія;
  • Литва;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Словацька Республіка;
  • Словенія;
  • Іспанія;
  • Норвегія;
  • Велика Британія;
  • Сполучені Штати Америки.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки нададуть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з розслідування злочинів агресії проти України, який було створено в Гаазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ірландія Бельгия Международный уголовный суд Европол Війна в Україні
NEWS
Війна РФ проти України увійшла у критичний період, - зовнішня розвідка
Війна РФ проти України увійшла у критичний період, - зовнішня розвідка
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах