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Британія надасть Україні більше 20 млн доларів на посилення кіберзахисту

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Неділя 18 червня 2023 13:37
Британія надасть Україні більше 20 млн доларів на посилення кіберзахисту Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Великобританія виділить 16 млн фунтів стерлінгів (20,48 млн доларів) Україні на зміцнення кіберзахисту.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Це рішення було прийнято в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на Росію, на додаток до 6,35 млн фунтів стерлінгів (8,1 млн доларів) , обіцяних минулого року. Ще 9 млн фунтів стерлінгів (11,51 млн доларів) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників", - пише видання.

Зазначається, що пакет допомоги зможе допомогти Україні захистити критично національну інфраструктуру від російських атак у той час, коли українські воїни продовжують витісняти ворога з тимчасово окупованих територій.

"Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, але також включають огидні спроби атакувати кібер-інфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергетичних, невинному українському населенню", - заявив Сунак.

Позиція Британії щодо війни в Україні

Британія послідовно підтримує нашу країну з початку повномасштабного вторгнення ворога. Зокрема країна першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Попри те, що в країні наразі немає американських винищувачів F-16, Лондон погодився розпочати навчання для наших воїнів.

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