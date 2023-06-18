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Британия предоставит Украине более 20 млн долларов на усиление киберзащиты

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Воскресенье 18 июня 2023 13:37
Британия предоставит Украине более 20 млн долларов на усиление киберзащиты Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания выделит 16 млн фунтов стерлингов (20,48 млн долларов) Украине на укрепление киберзащиты.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Это решение было принято в то время, когда Украина начала очередное контрнаступление на Россию, в дополнение к 6,35 млн фунтов стерлингов, обещанных в прошлом году. Еще 9 млн фунтов стерлингов потенциально могут поступить от международных союзников", - пишет издание.

Отмечается, что пакет помощи сможет помочь Украине защитить критически национальную инфраструктуру от российских атак в то время, когда украинские воины продолжают вытеснять врага с временно оккупированных территорий.

"Ужасные нападения России на Украину не ограничиваются варварским вторжением на территорию страны, но также включают отвратительные попытки атаковать кибер-инфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских до энергетических, невинному украинскому населению", - заявил Сунак.

Позиция Британии по поводу войны в Украине

Великобритания последовательно поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения врага. В частности, страна первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Также Британия стала лидером и по подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Несмотря на то, что в стране нет американских истребителей F-16, Лондон согласился начать обучение для наших воинов.

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