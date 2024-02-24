ua en ru
Сб, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія надасть майже 11 млн доларів гуманітарного фінансування Україні

Субота 24 лютого 2024 15:39
UA EN RU
Британія надасть майже 11 млн доларів гуманітарного фінансування Україні Фото: Британія надасть майже 11 млн доларів гуманітарного фінансування Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Велика Британія надасть Україні 8,5 млн фунтів стерлінгів (10,78 млн доларів) на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії.

Додаткове фінансування посилить постійну підтримку Лондона, а також роботу Руху Червоного Хреста й Українського гуманітарного фонду.

Зазначається, що у 2024 році гуманітарної допомоги потребують понад 14,6 мільйона людей - близько 40% населення України. Мільйони наразі залишаються без даху над головою, не мають належного доступу до води, їжі та електропостачання.

Більше 6 млн фунтів стерлінгів (7,61 млн доларів) буде спрямовано на підтримку нейтральної та неупередженої роботи Червоного хреста, посилення існуючих проєктів з реагування на надзвичайні ситуації та підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні.

Ще 2,5 млн фунтів стерлінгів (3,17 млн доларів) піде на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення Росії, але останні два роки війни мали трагічний вплив на мільйони людей по всій Україні. Сім'ї були розлучені, міста і села зруйновані, а життєво важлива цивільна інфраструктура знищена. Велика Британія підтримує Україну і прагне підтримувати найбільш вразливих українців, які переживають жахіття цієї війни", - заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Допомога від Британії

У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.

Вчора, 23 лютого, Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Від "Байрактарів" до F-16. Яка зброя союзників здатна змінити перебіг війни в Україні
Від "Байрактарів" до F-16. Яка зброя союзників здатна змінити перебіг війни в Україні
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів