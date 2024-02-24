Британия выделит почти 11 млн долларов гуманитарного финансирования Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел (МИД) Британии.

Дополнительное финансирование усилит постоянную поддержку Лондона, а также работу Движения Красного Креста и Украинского гуманитарного фонда.

Отмечается, что в 2024 году в гуманитарной помощи нуждаются более 14,6 миллиона человек - около 40% населения Украины. Миллионы сейчас остаются без крыши над головой, не имеют надлежащего доступа к воде, еде и электроснабжению.

Более 6 млн фунтов стерлингов (7,61 млн долларов) будет направлено на поддержку нейтральной и беспристрастной работы Красного креста, усиление существующих проектов по реагированию на чрезвычайные ситуации и поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине.

Еще 2,5 млн фунтов стерлингов (3,17 млн долларов) пойдет на финансирование Украинского гуманитарного фонда, входящего в состав Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Украинцы мужественно защищают свою землю от жестокого вторжения России, но последние два года войны оказали трагическое влияние на миллионы людей по всей Украине. Семьи были разлучены, города и села разрушены, а жизненно важная гражданская инфраструктура уничтожена. Великобритания поддерживает Украину и стремится поддерживать наиболее уязвимых украинцев, которые переживают ужасы этой войны", - заявил министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Помощь от Британии

В январе премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.

Вчера, 23 февраля, Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 миллионов долларов.