Британия начала подготовку к выборам в Европарламент

Британия начала подготовку к проведению выборов в Европейский парламент, несмотря на процесс выхода страны из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, правительственные учреждения Великобритании, среди которых школы и городские советы, уже были зарегистрированы как избирательные центры. Также появляются заказы на изготовление миллионов избирательных бюллетеней.

Кроме того, британское правительство официально сообщило о проведении выборов в Европарламент и согласился оплатить первоначальную подготовку.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй попросила у Европейского союза отложить Brexit до 30 июня 2019 года.

Ранее Дональд Туск заявил, что намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" для Brexit. План Туска позволяет Великобритании покинуть Евросоюз с отсрочкой в 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого соглашение с Брюсселем должно быть одобрено в парламенте и согласовано на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Добавим, депутаты британского парламента большинством голосов проголосовали за то, чтобы заставить премьер-министра попросить продлить процесс Brexit, чтобы избежать сценария выхода страны из Евросоюза без отсутствия соглашение.