Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Ранее депутаты Палаты общин очередной раз отклонили проект сделки

Премьер-министр Тереза Мэй попросила у Европейского союза отложить до 30 июня выход Британии из ЕС. Об этом говорится в письме Мэй, направленном 5 апреля председателю Европейского совета Дональду Туску и размещенном на сайте правительственной информации.

В письме говорится, что "правительство Великобритании предлагает, чтобы этот период был продлен до 30 июня 2019 года".

Напомним, Дональд Туск намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" для Brexit.

Таким образом, план Туска позволяет Великобритании покинуть ЕС с отсрочкой в 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого сделка с Брюсселем должна быть одобрена в парламенте и согласована на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе. The Guardian уточняет, что план главы Евросовета должны единогласно одобрить все 27 лидеров ЕС.

Добавим, все возможные варианты отсрочки будут обсуждаться лидерами ЕС на саммите 10 апреля. 12 апреля Великобритания должна уже выйти из ЕС.

Как известно, ранее депутаты британского парламента большинством голосов проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить продлить процесс Brexit во избежание сценария выхода страны из Евросоюза без отсутствия сделок.