Британія може визнати Палестину у вересні: Стармер назвав умову

Стармер зазначив, що остаточне рішення про визнання Палестинської держави буде підтверджено у вересні, і жодна партія не отримає право на вето.

"Британія визнає державу Палестина на Генасамблеї ООН у вересні, якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих кроків для припинення жахливої ситуації в Газі, не погодиться на припинення вогню та не зобов'яжеться до довгострокового сталого миру, відроджуючи перспективу рішення про дві держави, і це включає дозвіл ООН відновити постачання допомоги та чітко заявити, що на Західному березі не буде анексій", - заявив він.

Водночас британський прем'єр додав, що послання терористам ХАМАС залишається незмінним, але однозначним.

"Вони повинні негайно звільнити всіх заручників, підписати угоду про припинення вогню, роззброїтися та визнати, що вони не гратимуть жодної ролі в уряді Гази. У вересні ми проведемо оцінку того, наскільки сторони виконали ці кроки, але ніхто не повинен мати права вето на наше рішення. Тож це шлях уперед", - зазначив Стармер.