Британія може розмістити військовий корабель в Азії для стримування Китаю, - Times

Зазначається, що згідно з планами, судно британських Військово-морських сил буде базуватися в Азії постійно. У Британії сподіваються, що таким чином вдасться зміцнити морські сили партнерів у регіоні.

Times повідомляє, що наразі ведуться дискусії про постійне розміщення хоча б одного фрегата Type-31.

Додамо, що фрегати Type-31 - це судна, які призначені для Королівського військово-морського флоту. Їхня довжина складає близько 140 метрів, а швидкість - до 26 вузлів. Дальність плавання фрегатів оцінюють у 14,5 км, автономність - 28 днів.

Нагадаємо, що Австралія та Британія та США домовились про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами зі звичайним озброєнням.

Також зазначимо, що голова МЗС Тайваню Джозеф Ву заявляв, що військові навчання, які зараз проводить Китай навколо острова, можуть бути підготовкою до нападу.

До того ж, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Китай може вирішити вторгнутися на Тайвань, якщо Україна програє війну з РФ.

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