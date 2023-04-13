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Якщо Україна програє війну, то Китай відразу може вторгнутися на Тайвань, - прем'єр Польщі

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Вашингтон, Четвер 13 квітня 2023 16:36
Якщо Україна програє війну, то Китай відразу може вторгнутися на Тайвань, - прем'єр Польщі Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай може вирішити вторгнутися на Тайвань, якщо Україна програє війну з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Не дай Боже, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, наступного дня Китай може напасти на Тайвань", - наголосив глава польського уряду під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

За словами Моравецького, зараз він спостерігає багато взаємозв'язків між ситуаціями в Україні та на Тайвані.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявляв, що військові навчання, які зараз проводить Китай навколо острова, можуть бути підготовкою до нападу.

Також ми писали, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає голову КНР Сі Цзіньпіна "найуважнішим спостерігачем" за війною в Україні на тлі планів щодо Тайваню.

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